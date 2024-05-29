Таким решением государство оказывает поддержку человеку в трудной жизненной ситуации — Ирина Яровая о новом законопроекте в сфере кредитования

Ипотечный договор всегда должен давать человеку возможность защиты вложенных финансов и возможности распоряжения имуществом на выбранных им условиях., уверена вице-спикер ГД.

«Именно для этого были внесены поправки, которые обеспечат такую защиту, чтобы договор ипотечного займа при изменении намерений не становился невосполнимой потерей. Предлагаемый подход серьезно усилит гарантии именно для потребителя как стороны договора, в котором каждая сторона имеет сбалансированные права», — подчеркнула автор законопроекта.

«Сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. На практике это имущество продается по низкой нерыночной цене и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), и работу оценщика», — сказала вице-спикер ГД.

«Законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк. Банк даёт разрешение в течение четырех месяцев гражданину самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином. Это даёт человеку возможность по рыночной цене реализовать жильё, активно находить покупателя. И в том случае, если в течение четырех месяцев он успешно решает эту задачу, заключается трёхсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку. Но самое главное – создаёт возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку, реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесённые затраты», — сообщила Ирина Яровая.

«Задача государства состоит в том, чтобы защитить интересы гражданина. Таким решением государство оказывает поддержку человеку в трудной жизненной ситуации, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях», — подчеркнула зампред ГД.

Законопроект поддержан Правительством РФ, ФССП, Центробанком и фракцией «Единая Россия». Кроме того, данный подход поддержан членами Совета Законодателей.