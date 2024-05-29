Режим повышенной пожароопасности объявлен на северо-западе Камчатского края

В Паланском лесничестве на Камчатке установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«В связи с повышением класса пожарной опасности до четвертого по погодным условиям на территории лесного фонда Тигильского участкового лесничества введён режим ограничения пребывания граждан в лесах», - сказано в сообщении.

На этот период жителям запрещено посещать леса, разводить костры и устраивать пал сухой растительности.

Начальник Коряксого авиаотделения Виктор Станчук рассказал, что сотрудниками Тигильской авиагруппы была проведена подготовка и мобилизация сил пожаротушения. Личный состав авиаотделения приведен в постоянную готовность, в том числе в выходные дни.