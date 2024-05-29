Мы закладываем фундамент, на основе которого будем строить здание благополучия жителей России — губернатор Камчатки

Семинар-совещание предваряющий заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам состоялся в Москве, сообщили в правительстве региона. В нем принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов и рассказал о сути мероприятия.

«Сейчас ключевой момент, когда те цели, которые утверждены Президентом Российской Федерации должны быть декомпозированы, а на их основе сформулированы конкретные механизмы, которые позволят их достичь. Для нас важно, чтобы Камчатский край и Дальний Восток в целом, включился в эту работу. Президент неоднократно говорил, что установленный уровень целей должен быть выполнен в каждом отдельно взятом субъекте. Предстоит большая работа, поэтому сегодня на семинаре мы активно включаемся не только в формулировку механизмов, но и в последующую реализацию. Мероприятия связаны с самореализацией каждого человека и вопросами образования и развития. На мой взгляд, это самые главные направления, потому что в основе лежит развитие человека и будущее нашей молодёжи, что в свою черед будет определять все остальные, без исключения, составляющие нашей жизни. Сегодня мы закладываем тот самый фундамент, на основе которого будем строить здание благополучия жителей Российской Федерации», — сказал Владимир Солодов.



Важной составляющей национальных целей стало направление по обеспечению энергетическими ресурсами и топливом отдаленных регионов России, таких как Камчатский край. Ранее Владимир Путин объявил о планах газифицировать Камчатку и другие районы страны с помощью сжиженного природного газа (СПГ). Строительство комплекса регазификации СПГ позволит улучшить экологическую обстановку в нашем регионе. Кроме того, с переводом мазутных и угольных котельных на газ, выброс вредных веществ в атмосферу снизится в полтора-два раза.



«Это всегда было проблемой, однако сейчас приняты решения по газификации Камчатского края через использование сжиженного природного газа, а также активное развитие возобновляемых источников энергии. Это позволит иметь уверенность в будущем, а также приемлемый уровень расходов на энергетику», — сказал Владимир Солодов.



Владимир Солодов отметил важность реализации программы реновации дальневосточных городов. Глава Камчатки особо отметил, что мастер-планы позволят перестроить города под потребности отдельно взятого человека.



Мастер-план Петропавловска-Камчатского предполагает комплексное развитие города с акцентом на благоустройство его исторической части. В рамках реновации столицы Камчатского края планируется создать новые объекты культурного притяжения, в том числе новый музей и общественный центр на главной площади, а также туристическую инфраструктуру. Кроме того, особое внимание будет уделено развитию сферы образования, а главным проектов здесь является межвузовский кампус, которой станет новым молодёжным пространством.



Напомним, Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны до 2030 года с перспективой до 2036 года. Все они изложены в указе, опубликованном на сайте Кремля.