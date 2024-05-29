Камчатцев ждут на форум Росмолодёжь - 2024. Регистрация открыта

Молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет приглашают стать участниками форумов Росмолодёжи 2024 года по всей России. Выбрать актуальное событие и зарегистрироваться на форумы можно на платформе Росмолодёжь.События.

«В этом году около 160 камчатцев смогут воспользоваться уникальной возможностью принять участие во всероссийских и окружных формах, перенять опыт и пообщаться со своими сверстниками со всех регионов нашей огромной страны. Технологии, медиа, дизайн, социально-гуманитарные дисциплины, креативные индустрии, наука, туризм, предпринимательство, карьера, экология, спорт, патриотическое воспитание – тематики форумов настолько обширны, что найти событие по интересам сможет каждый»,— отметил заместитель председателя правительства Камчатского края Павел Ясевич.

В 2024 году 43 форума пройдут в 27 регионах России от Калининграда до Камчатки во всех федеральных округах. Участники форума познакомятся с природой, культурой и особенностями принимающего региона. Молодых людей ждут образовательные экскурсии на крупнейшие местные предприятия, посещение достопримечательностей, арт-объектов, городских фестивалей.

Молодёжь ДФО приглашают принять участие во всероссийских молодёжных форумах: «Территория смыслов», «Таврида.Арт», «Машук», «Истоки», «Юг молодой», «Экосистема. Заповедный край», «ШУМ», Форум молодых предпринимателей «Амур», «Ростов», «ОстроVa», «Российский Север», «Область будущего», Форум молодых учёных, «Инженеры будущего», Форум рабочей молодёжи, Форум социального призвания, «Бирюса», «Шерегеш», «iВолга», Форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт», Всероссийский патриотический форум, Всероссийский форум (слёт) казачьей молодёжи, «Пик возможностей», VIII Форум «серебряных» добровольцев 2024, международных форумах «Евразия Global», #МЫВМЕСТЕ, а также в форумах ДФО.

Так, уже открыта регистрация на Всероссийские форумы «Амур» и «ШУМ», а также на окружной форум Дальневосточного федерального округа «На волне» линейки Росмолодёжь. События, который пройдёт с 27 сентября по 1 октября в Приморском крае. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета участников ждут три образовательных трека:

«На волне создавая» – для молодых предпринимателей, творцов и участников креативных маркетов.

«На волне играя» – для тех, кто хотел бы научиться создавать игры в самых разных проявлениях: от настольных до корпоративных.

«На родной волне» – для исследователей, которым интересна история родного края и участников патриотических общественных организаций.

Справка.

Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события.