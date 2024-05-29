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Видеоконсультация специалистов камчатского фонда «Защитники Отечества» открылась для участников СВО

17:05
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Видеоконсультация специалистов камчатского фонда «Защитники Отечества» открылась для участников СВО

Видеоконсультацию специалистов Камчатского филиала фонда «Защитники Отечества» могут получить участники СВО, ветераны боевых действий, члены их семей теперь, сообщили специалисты ФЗО. Услуга предоставляется в многофункциональных центрах на территории края.

«Между МФЦ Камчатского края и государственным фондом “Защитники Отечества” было заключено соглашение о сотрудничестве. Камчатский край на сегодня, стал первым предоставлять возможность получить консультации через видеосвязь. Услугой могут воспользоваться в офисах МФЦ. В городе Петропавловск-Камчатский по адресу Савченко д. 23. В Елизове, в Вилючинске, в Милькове и в Усть-Большерецке. Такой формат позволит сделать консультации доступнее. Благодаря координаторам фонда, предоставляющим полную консультацию, заявители смогут получить информацию о необходимых программах и мерах поддержки. Это продвижение вперед в обеспечении помощи ветеранам и их семьям», — рассказал руководитель КНКУ «МФЦ Камчатского края» Иван Касьяненко.

Сотрудники МФЦ Камчатского края помогают участникам СВО в оформлении социальных льгот, но бывают случаи, когда ситуация требует быстрого и безотлагательного решения, тогда вопрос передаётся в Камчатский филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

«У граждан теперь есть возможность получить консультацию при помощи телекоммуникаций. К нам могут обращаться семьи погибших бойцов – это самая главная аудитория, с которой мы взаимодействуем и оказываем им всестороннюю поддержку, потому что люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не всегда знают, куда нужно обратиться для того, чтобы оформить те или иные меры социальной поддержки, а также они не знают о том, что возможно получить психологическую помощь бесплатно у нас в филиале фонда», — рассказала социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Светлана Песьякова.

Напомним, Президент России подписал Указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Топоркова, д. 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номерам телефонов фонда 8 (4152) 20-15-56 и +7-914-020-54-18.
Добавим, глава государства неоднократно отмечал, что участники спецоперации и члены их семей должны быть в зоне постоянного внимания и окружены заботой.

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