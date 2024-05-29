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  4. Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 1 июня на Камчатке

Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 1 июня на Камчатке

17:10
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Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 1 июня на Камчатке

Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать в День защиты детей. Об этом рассказали в пресс-службе АЕМР.

1 июня на полуострове, как и по всей стране, отмечается Международный день защиты детей.

В Камчатском крае установлен запрет продажи алкогольной продукции, в том числе пива, в этот и в некоторые другие праздничные дни.

В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться нормы Кодекса об административной ответственности, что влечёт за собой наложение штрафов.

Запрет не распространяется на работу предприятий общественного питания: ресторанов, баров и кафе.

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