Камчатские школьники выиграли путёвку в ВДЦ «Океан» во Владивостоке

Камчатские школьники выиграли отдых во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Четвероклассники из Пионерской средней школы им. М.А.Евсюковой побывали во Всероссийском детском центре «Океан» благодаря участию в конкурсе «Содружество Орлят России» программы «Орлята России».

«В конкурсном отборе на тематические смены “Содружество Орлят России” в федеральные Центры принял участие 1081 класс со всей России. Очень приятно, что в числе 95 классов-победителей оказались и школьники с Камчатки. Благодаря победе пятнадцать учеников класса вместе классным руководителем и наставником-старшеклассником провели замечательные две недели на берегу Японского моря», - поделилась Ирина Асюнькина, координатор ФГБУ «Росдетцентр».

Весь учебный год ученики 4 «В» класса Пионерской средней школы им. М.А.Евсюковой вместе со своим классным руководителем Анастасией Мальшаковой занимались по программе «Орлята России».

Новые знания и командная сплочённость способствовали участию школьников и в конкурсном отборе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Содружество Орлят России».