Ирина Унтилова представит Камчатку на III Женском форуме в Кузбассе

Программа третьего Женского форума в Кузбассе состоит из трех дней, он начнется 30 мая и закончится 1 июня, сообщили в краевой Думе.

Организаторы форума — Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственный Фонд «Защитники Отечества», Евразийский женский форум, при поддержке Правительства Кузбасса, Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.



«Этот форум стал уже традиционным. Участницы его - женщины, чья профессиональная деятельность связана с каждодневным решением острых социальных задач. Это уникальная площадка для обмена опытом и выработки направлений для дальнейшего развития», — прокомментировала Ирина Унтилова.



В своем докладе на Форуме председатель Законодательного Собрания Камчатского края расскажет о роли женщин в политике Дальнего Востока и Камчатки, о тех законах, инициаторами которых в нашем крае являются женщины-депутаты.



«С начала работы четвертого созыва камчатского Заксобрания женщинами-депутатами подготовлено свыше 70 законов. На их счету также законодательные инициативы федерального уровня», — отметила Ирина Унтилова.



В этом году делегаты будут обсуждать роль женщин в современном обществе уже с учетом изменившейся геополитической и экономической ситуации. Мероприятие станет важным этапом подготовки Евразийского женского форума.



III Женский форум пройдет на площадках современных социальных объектов инфраструктуры Кузбасса. Команды будут работать по тематическим трекам: «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях», «Женщины в принятии решений», «Креативные индустрии и коммуникации», «Международное сотрудничество» и др.



По результатам проведения мероприятия будет принята заключительная резолюция – рекомендации Правительству РФ, министерствам и руководителям регионов.