Судебные приставы посетили воспитанников интерната в посёлке Ягодный на Камчатке

Судебные приставы посетили воспитанников подшефного детского дома. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

По доброй традиции сотрудники навещают ребят и всегда приходят с подарками.

Дети пригласили гостей к столу. За чаепитием приставы обсудили с руководителем филиала Алефтиной Ивановой совместные мероприятия на лето.

Это будут экскурсии в отделение и помощь в организации поездок в живописные уголки Камчатки

Сейчас в школе располагается филиал краевого Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга».

Администрация делает всё, чтобы малыши могли обрести новую семью. К главному летнему детскому празднику приставы решили порадовать ребят сладостями.