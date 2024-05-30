Государственный Совет по стратегическому развитию и нацпроектам России утвердил принял ряд важных для Камчатки решений

Расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны состоялись в Москве. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в заседании. Он отметил, что Президентом России Владимиром Путины, который руководил заседанием, был утверждён ряд важных для Камчатского края решений.

«Это приоритет повышения рождаемости на Камчатке, как в пилотном регионе, где целый ряд демографических мер уже реализован, и они будут продолжены. Это, безусловно, продолжение работы над созданием комфортной городской среды и реализация мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Отмечу, что Петропавловск-Камчатский — первый город в стране, по которому утверждён мастер-план. И сейчас самая главная задача, которая перед нами стоит, — его реализация. Особое внимание уделялось малым городам и сельским населённым пунктам, которым будет уделено дополнительное внимание. Самое главное, что предстоит большая работа с правительством Российской Федерации. Она будет носить командный характер. Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин, нам всем нужно работать как на фронте, для того, чтобы выполнить поставленные задачи, так и в каждом отдельно взятом регионе нашей страны», — сказал Владимир Солодов.

Глава государства поручил до конца лета доработать и скоординировать национальные проекты, рассчитанные на период до 2030 года.

«Должно быть все согласовано между различными ведомствами и уровнями власти, нацпроекты внесены на рассмотрение Совета по стратегическому развитию. И конечно, нужно в деталях проработать их финансовую часть. Напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет», — сказал Владимир Путин и отметил, что в дальнейшем нацпроекты будут дополняться новыми инициативами.

Напомним, в мае этого года Президент России подписал Указ о национальных целях развития: о важнейших долгосрочных приоритетах, о фундаментальных задачах, стоящих перед обществом и государством.