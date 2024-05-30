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  4. Перед судом ответит предпринимательница с Камчатки за незаконное получение субсидии

Перед судом ответит предпринимательница с Камчатки за незаконное получение субсидии

14:25
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Перед судом ответит предпринимательница с Камчатки за незаконное получение субсидии

Прокуратура Тигильского района обвинила 54-летнюю предпринимательницу в нескольких эпизодах мошенничества при получении субсидий, сообщили в ведомстве.

«С февраля по октябрь прошлого года директор коммерческой организации подделывала справки-расчеты, акты о приемке работ, реализации товаров и документы о приобретении муки и ее транспортировке в Тигиль для производства хлеба», – добавили в прокуратуре края.

Финансовую отчетность она представила в уполномоченный орган региональной власти и получила из бюджета субсидию свыше 2 млн 300 тыс. рублей на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой продукции.

Обвиняемая вину признала и в полном объеме возместила причиненный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено суд для.

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