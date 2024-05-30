«Поддержим наших!» — Сергей Марасанов даст концерт в Петропавловске-Камчатском

Третьего июня, на сцене концертного зала «Октябрьский», с благотворительным концертом «Поддержим наших!», выступит заслуженный артист РФ Сергей Марасанов, сообщили в краевой АНО «Я, Ты, Он, Она — Вместе целая страна». Сборы от концерта пойдут в помощь землякам-камчатцам на СВО.

«Сергей Марасанов – наш земляк. С 1981 г. по 1993 г. - участник Камчатской хоровой капеллы. С 1995 г. по 2000 г. – солист ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа» г.Ставрополь. С 2001 г. по 2008 г. – солист, ведущий мастер сцены Краснодарской государственной филармонии им. Г.Ф. Пономаренко. Был с концертами в «горячих точках» - Таджикистане (1994), Чеченской Республике. Награжден медалью «За боевое содружество» и нагрудным знаком «За службу на Кавказе». В 2000 г. на конкурсе, посвященном 260-летию г. Петропавловск-Камчатского, песня С. Марасанова «Мой город» была признана лучшей и вышла на CD "Мой дом – Петропавловск-Камчатский"», — рассказали в филармонии.

В концерте прозвучат знакомые всем песни любимых советских и российских композиторов — Евгения Мартынова, Валерия Ободзинского, Аркадия Хоралова, Юрия Антонова и других, а также собственные песни Сергея Марасанова.

Концерт состоится 3 июня в 19:00, в зале «Октябрьский» на Советской, 35