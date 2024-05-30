Камчатские девятиклассники сдали экзамены ещё по четырём предметам

Камчатские девятиклассники сдали школьные экзамены ещё по четырём предметам. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Девятиклассники региона 30 мая сдали экзамены по четырём предметам по выбору. Продолжительность выполнения экзаменационных работ в зависимости от предмета — от 2,5 до 3 часов. Всего по краю был открыт 51 пункт проведения экзаменов. Пункты подготовлены в соответствии со всеми необходимыми требованиями», — рассказали в министерстве образования Камчатского края.

Более 2000 ребят сегодня зарегистрировались на участие в экзаменационном испытании. ОГЭ по истории сдавали около 90 учеников, химию выбрали примерно 150 ребят, физику — свыше 200, географию выбрали более 1500 девятиклассников.

Приказом министерства образования Камчатского края установлено минимальное количество баллов по учебным предметам, подтверждающее освоение участниками ОГЭ образовательной программы основного общего образования в 2024 году: по химии — 10 баллов, по истории и физике — по 11 баллов, для географии минимальный проходной балл 12.

Основной этап ГИА-9 стартовал в Камчатском крае 21 мая с экзамена по английскому языку. 27 числа ребята сдали обществознание, биологию, химию, информатику.

Всего в этом году экзаменационная кампания охватит 1500 девятиклассников. Следующий экзамен запланирован 3 июня. Выпускники сдадут обязательный русский язык.