Устройство фундаментов на «Дальневосточном квартале» ведётся в столице Камчатского края

На «Дальневосточном квартале» в столице Камчатки ведётся устройство фундаментов будущих домов. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Строительство идёт по мастер-плану Петропавловска-Камчатского. «Дальневосточный квартал» возводится в микрорайоне Северный - общая площадь застройки составит 120 тысяч квадратных метров.

«Реализация масштабного проекта “Дальневосточный квартал” ведётся вне зависимости от погодных условий. Подрядчик следит за сроками и качеством производства работ. Мы на постоянной основе контролируем процесс строительства», — отметил ВрИО министра строительства и жилищной политики Камчатского края Артём Фирстов.

Артём Фирстов также добавил, что создание нового квартала с современным жильём, безусловно, качественно повлияет на социально-экономическое развитие Камчатского края и позволит улучшить условия жилья семьям региона.

Проект реализуется по поручению президента РФ, при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Рассчитано, что в новом микрорайоне смогут поселиться более пяти тысяч человек. Также предусмотрена социальная инфраструктура: школа, детский сад.

В начале лета начнётся монтаж домов первой очереди, 29 тыс. квадратных метров жилья – 619 квартир – появятся до конца 2025 года.

Как ранее отмечал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, регион активно использует новые возможности в развитии жилищного строительства, которые предлагает Минвостокразвития России в рамках проекта «Дальневосточный квартал».

«Нам удаётся уверенно двигаться вперёд. Да, не всё получается сразу, но уже через пару лет, когда Дальневосточный квартал, объект на Топоркова, на Арсеньева, новый микрорайон Черельчик и ряд других начнут сдаваться, мы увидим результат. Совсем скоро мы сможем реализовать желание жителей Камчатки — оставаться на Камчатке и строить свой долгосрочный план», — подчеркивал губернатор Владимир Солодов.

Приоритетной территорией для комплексного освоения и застройки является микрорайон Северный в районе ул. Северо-Восточное шоссе – проспект Содружества – ул. Ломоносова.

В июне 2024 года ожидается начало строительных работ до нулевой отметки. Первую очередь строительства многоквартирных жилых домов планируется завершить к концу следующего года: предполагается ввод в эксплуатацию около 619 квартир общей площадью жилых помещений 29 тыс. кв. метров.

Строительство четвёртой очереди завершится к 30.03.2028 года. Около 30% построенного в данном микрорайоне жилья планируется к выкупу государственными органами для отдельных категорий граждан в рамках действующих социальных программ, а 70% – будут выставлены застройщиками на первичный рынок жилья.