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  4. Президент России пообещал вновь посетить Камчатский край

Президент России пообещал вновь посетить Камчатский край

09:15
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Президент России пообещал вновь посетить Камчатский край

30 мая Владимир Путин по видеосвязи пообщался с многодетными семьями и пообещал вновь посетить Камчатку.

Во встрече участвовали девять семей, награждённых орденом «Родительская слава», и матери, удостоенные почётного звания «Мать-героиня». С президентом пообщалась и семья Семашкиных с Камчатки.

Семья стала первой, с кем поговорил Владимир Путин - Инициативу проявила одна из младших дочерей Даша, потянувшая руку вверх.

«Давно не был на Камчатке. Надо обязательно побывать у вас», - отметил президент, посещавший полуостров в последний раз в 2022 году.

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