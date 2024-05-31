Президент России пообещал вновь посетить Камчатский край

30 мая Владимир Путин по видеосвязи пообщался с многодетными семьями и пообещал вновь посетить Камчатку.

Во встрече участвовали девять семей, награждённых орденом «Родительская слава», и матери, удостоенные почётного звания «Мать-героиня». С президентом пообщалась и семья Семашкиных с Камчатки.

Семья стала первой, с кем поговорил Владимир Путин - Инициативу проявила одна из младших дочерей Даша, потянувшая руку вверх.

«Давно не был на Камчатке. Надо обязательно побывать у вас», - отметил президент, посещавший полуостров в последний раз в 2022 году.