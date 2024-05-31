Серый кит близко подошёл к лодке камчатских исследователей

В Кроноцком заповеднике серый кит проконтролировал работу учёных. Об этом рассказали сотрудники заповедника.

«Пока морские биологи наблюдали в бинокль за серыми китами, которые прибывают в нагульный район в Кроноцком заливе, самый любознательный из них подобрался прямо к лодке исследователей. По уникальным пятнам на спине удалось распознать его «личность» в каталоге серых китов», - сказано в сообщении.

Сотрудникам заповедника это конкретное животное хорошо знакомо. Исследователи встречают его каждый год, а в этом сезоне он пришёл одним из первых.

В Каталоге серых китов Камчатки млекопитающее значится под номером К019.

Были случаи, когда животные «шутили» над наблюдателями, выпуская на них фонтан. В этот раз кит просто близко подошёл к лодке, чтобы подглядеть за работой морских биологов.

«Когда кит подходит так близко, начинаешь понимать, какой он на самом деле огромный. Наша лодка – 4,5 метра, а кит – в три раза больше!» – поделился Дмитрий Балакирев, государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

В Кроноцком заливе, как и в других нагульных районах, основное занятие серых китов с мая по октябрь – кормление. Им нужно успеть накопить достаточно жира, чтобы вторую половину года провести в местах размножения, где для них практически нет еды. Поэтому так важно не беспокоить краснокнижных китов в этот период.