Отец заплатил алименты после беседы с лучшей в ДФО сотрудницей УФССП на Камчатке

Жительница краевой столицы обратилась к судебному приставу по вопросу выплаты алиментов на троих детей, сообщили в управлении приставов.

«Ранее женщина отозвала исполнительный лист, и 36-летний отец троих детей выплачивал деньги самостоятельно, минуя УФССП. Как официально безработный платил в размере среднего заработка. Теперь, когда мужчина трудоустроился, исполнительное производство было возобновлено.

Выяснилось, что на содержание детей мужчина «недоплатил» полмиллиона рублей», — рассказали в управлении.

Судебный пристав Ирина Цвеленьева вызвала мужчину на личную беседу и была убедительной — через несколько дней отец детей добровольно выплатил всю сумму по алиментам. По месту его работы направлено постановление об удержании алиментов из заработной платы. Теперь средства будут ежемесячно перечисляться работодателем.

Цвеленьева по результатам 2023 года она стала лучшим приставом по алиментам Дальнего Востока.