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  4. Листы ожидания на приём к врачу введут в Камчатском крае

Листы ожидания на приём к врачу введут в Камчатском крае

11:35
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Листы ожидания на приём к врачу введут в Камчатском крае

В Камчатском крае введут новый механизм — «лист ожидания» при записи на приём к врачу. Об рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Суть заключается в том, что при отсутствии талонов на приём к врачу, у человека будет возможность оставить заявку в листе ожидания, а специалисты медицинского учреждения проинформирует гражданина о наличии талонов и предложат запись.

«У нас есть определённая категория пациентов, которая не всегда приходит на приём. По некоторым учреждениям здравоохранения это количество составляет более 30 процентов от общего числа пациентов. Именно поэтому мы внедряем данный механизм. В настоящий момент проект находится в стадии выхода из пилотного режима», — сообщил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков в ходе прямого эфира «Разъясняем. Камчатка».

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