Международный конкурс молодых рок-исполнителей «На самом деле» — две камчатские команды в ТОП -10 отборочного конкурса

Тридцатого июня в Москве, в байк-центре «Секстон» из десяти участников, прошедших в финал международного конкурса молодых рок-исполнителей «На самом деле», будут отобраны лучшие, сообщили организаторы. Исполнители отбирались из России, Белоруссии и Казахстана.

Две команды рокеров с Камчатки обосновались в верхушке списка — HOUSEBAND 3345 и TROFOBIOZ. Организаторы фестиваля признались, что было очень трудно сделать этот выбор, поскольку каждый из участников, прошедших в полуфинал, обладает всеми необходимыми качествами, позволяющими ему стать финалистом.

«По итогам выступления на площадке «Секстон», трое участников поделят 1, 2 и 3 места, а ещё трое получат гран-при! Кроме того, мы издадим альбом с записями лучших исполнителей, среди которых могут оказаться не только победители, но и те, кто по разным причинам остались в статусе полуфиналистов. Ещё 30 июня мы будем снимать фильм о фестивале!», — рассказали организаторы фестиваля.

НСД (НаСамомDeле) – это группа из Белгорода, миссия которой - помочь задуматься о духовных ценностях: о любви к себе, о любви к миру, о любви к Родине, о любви к Богу, о дружбе, чести и добре. А также вдохновить каждого, несмотря на трудности, осознанно выбирать созидательную позицию и объединяться, не дожидаясь трагедий.