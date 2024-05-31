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  4. Уроки противопожарной безопасности проходят в школах Камчатского края

Уроки противопожарной безопасности проходят в школах Камчатского края

16:25
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Уроки противопожарной безопасности проходят в школах Камчатского края

Уроки по противопожарной безопасности проходят в школах Камчатки. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Совместное образовательное мероприятие лесников и сотрудников пожарной части посёлка Палана проводилось в рамках Всероссийской противопожарной кампании «Останови огонь!».

«С ребятами провели беседу о важности безопасного поведения в лесах, продемонстрировали агитационные противопожарные видеоролики и раздали информационные буклеты. Школьники узнали о правилах пожарной и санитарной безопасности, правильных действиях при обнаружении природных пожаров, закрепили в памяти номера телефонов экстренных служб. Ребята активно принимали участие в беседах, задавали вопросы и закрепляли полученные знания в блиц-опросах», - сообщила Раиса Лонгинова, руководитель Паланского участкового лесничества.

Федеральная информационная компания «Останови огонь!» проводится ФБУ «Авиалесоохрана» ежегодно по всей России в период с 15 марта по 30 сентября. Основная цель мероприятия — снижение риска возникновения лесных пожаров по вине людей.

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