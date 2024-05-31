Награждение победителей и призёров детского конкурса «Полицейский Дядя Степа» прошло на Камчатке

В канун Дня защиты детей в Петропавловске-Камчатском наградили юных победителей и призеров конкурса «Полицейский Дядя Степа». Об этом рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Творческое состязание проводилось среди детей в возрасте от 6 до 14 лет, которые при помощи разнообразных материалов подготовили поделки, игрушки и тематические композиции на правоохранительную тематику.

На конкурс поступило 54 работы, из Петропавловска-Камчатского, Елизово и Елизовского района, Вилючинска, Паланы.

В возрастной группе от 6 до 8 лет, которая стала самой многочисленной по количеству участников, наибольшее количество баллов от жюри получила работа «Участковый всегда рядом!». Ее авторы три девочки из Вилючинска - Звягинец Анна, Уткина Мария, Воронцова Варвара.

В возрастной группе 9 – 11 лет первое место заняла Денис Звягинец из Вилючинска со работой «Дядя Степа».

В возрастной группе 12 – 14 лет лучшей признана работа Полины Комлевой «Порядок на улице, порядок на дороге!».

Жюри отметило, что представленные на конкурс работы очень разные, трудоемкие, в каждую вложено много старания и любви к делу. Дипломами призеров отмечены 10 конкурсантов: Батт Мария, Борецкая София, Дерновой Алексей, Козлова София, Осадчий Макар, Рак Милена, Рочняк Маргарита, Скобелева Вера, Тюкалова Валерия, Шуликов Ярослав.

После торжественной части детей пригласили в комнату истории камчатской полиции, рассказали о работе полицейских, провели экскурсию и показали полицейскую экипировку.