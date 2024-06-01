Первая военно-спортивная смена в ДОЛ «Альбатрос» на Камчатке стартует 2 июня

Первая военно-спортивная смена в детском лагере «Альбатрос» стартует 2 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ПКГО.

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» организует на территории детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» военно-спортивные профильные смены «Время героев».

Первая смена пройдёт со 2 по 22 июня, вторая – с 25 июня по 15 июля, третья смена состоится с 18 июля по 7 августа и четвёртая – с 10 по 30 августа.

«Участие в профильной смене даёт возможность подросткам пройти интенсивный курс подготовки по военно-прикладным дисциплинам: огневая, инженерная и тактическая подготовки, тактическая медицина, управление БПЛА, организация связи и военно-спортивные игры. Летние сборы помогают ребятам обрести новых друзей и научиться работать в команде. При успешном окончании обучения курсанты получают сертификат», - сказано в сообщении.

Путёвка предоставляется бесплатно. Принять участие в них приглашают подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(4152)42-45-77. Офис ДОЛ «Альбатрос» расположен по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 30.

При записи родителю необходимо взять с собой паспорт, а также паспорт ребёнка, СНИЛС, ИНН и полис медстрахования.