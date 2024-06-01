Более 700 тонн лососей смогут поймать камчатские рыбаки-любители

714 тонн лососей смогут поймать рыбаки-любители на Камчатке. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В Камчатском крае сегодня, 1 июня, стартовало любительское рыболовство. Исключение - реки Авача и Паратунка, там удебный лов открывается 5 июля.

На морской акватории рыбалка открывается одновременно с промышленным рыболовством: в Камчатском заливе с 5 июня, в Олюторском и Карагинском районах с 15 июня, в Тигильском с 20 июня, в Соболевском и Усть-Большерецком районах с 11 июля.

«У нас определено 92 рыболовных участка, и на текущий момент установлен объём любительского лова – 714 тонн. Цифра может увеличиваться в зависимости от хода путины», - рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Сетной лов лососей в акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губы, реках Авача и Паратунка, а также Опала, как и в прошлом году, под запретом.

Чавыча западной Камчатки, как самый востребованный и малочисленный вид, может добываться только рыболовами-любителями с использованием исключительно удебных орудий лова.

Напомним, в 2024 году прогноз вылова тихоокеанских лососей в Камчатском крае составляет 167,3 тысячи тонн.