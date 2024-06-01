Авиамониторинг лесопожарной обстановки провели в северных районах Камчатки

В северных районах Камчатки провели авиамониторинг лесопожарной обстановки. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Активный авиамониторинг с группой десантников — пожарных на борту провели сотрудники Тигильской авиационной группы Корякского авиациионного отделения КГАУ «Охрана камчатских лесов».

«В связи с установившемся пятым классом природной пожарной опасности, силами Тигильской авиационной группы Корякского авиационного отделения был произведён облёт территории Тигильского, Усть-Хайрозовского и Быстринского лесничеств по ранее утвержденному маршруту патрулирования, на предмет поиска лесных пожаров и оценки схода снежного покрова на указанной территории. Проводился активный мониторинг лесных пожаров с группой десантников — пожарных на борту» — сказал Сергей Попов, заместитель директора КГАУ «Охрана камчатских лесов».

По результатам облета установлено, что лесных пожаров не выявлено, снежный покров сохраняется в горных районах. Группа вернулась на место постоянного базирования в село Тигиль.

В 2024 году на севере Камчатки было создано Корякское авиационное отделение, в состав которого вошла уже существующая Пенжинская авиагруппа с местом базирования в селе Каменское и вновь созданная Тигильская авиагруппа с местом базирования в селе Тигиль.

С начала пожароопасного сезона 2024 года в Камчатском крае на землях лесного фонда зарегистрировано 2 лесных пожара на общей площади 30,15 гектаров.