Фонд «Защитники Отечества» на Камчатке отмечает первый юбилей

Виктория Сивак поздравила сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» на Камчатке с первым юбилеем. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Мы отмечаем первую годовщину со дня создания фонда “Защитники Отечества”. Региональный филиал учреждения создавался при непосредственном участии губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова совместно с правительством Камчатского края. Сегодня это профессиональный коллектив людей, которые совместно с органами власти, муниципальными, региональными, федеральными структурами, оказывают поддержку защитникам Отечества и членам их семьям. Здесь наши бойцы могут получить все необходимые консультации, получить помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и другую помощь. Сотрудники Фонда выполняют и такую важную функцию как патриотическое воспитание подрастающего поколения. Данное учреждение стало местом притяжения общественных организаций, различных объединений, волонтёров, которые также готовы поддерживать наших ребят. Коллеги, я искренне поздравляю вас с первой годовщиной и уверена, что наша совместная работа принесёт очень важный и ожидаемый жителями Камчатки результат», — сказала заместитель председателя правительства Виктория Сивак.

Президент России подписал Указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Топоркова, д. 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номерам телефонов фонда 8 (4152) 20-15-56 и +7-914-020-54-18.