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  4. ​Компания «Российский экологический оператор» объявила просветительскую кампанию по обращению с отходами

​Компания «Российский экологический оператор» объявила просветительскую кампанию по обращению с отходами

10:10
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​Компания «Российский экологический оператор» объявила просветительскую кампанию по обращению с отходами

На официальном сайте ППК «РЭО» для использования и распространения на безвозмездной основе размещены:


- медиабанк, который содержит цифровой контент для популяризации ключевых направлений деятельности в сфере твердых коммунальных отходов и формирования экологической культуры https://reo.ru/mediabank

- образовательная платформа «Зеленая школа» — видео-уроки, задания и тексты о системе сбора отходов в
России, сортировке и переработке и экологической ответственности человека https://school.reo.ru/
- образовательная платформа «Зеленый курс» — видеокурс на тему ТКО для работников отрасли, госслужащих и студентов профильных программ вузов https://reo.ru/green-course
- интерактивный курс «Дневник эковолонтера» из 12 уроков для учеников старших классов, студентов и желающих погрузиться в тему добровольчества. https://reo.ru/dobro
- мультфильмы Всероссийского образовательного онлайн-проекта «Помощники Земли» https://reo.ru/pomoshchniki_zemli

Раздельный сбор мусора – это один из способов повысить осознанность о необходимости охраны окружающей среды. Одна и целей ППК «РЭО» - донести до жителей России, что раздельный сбор и переработка мусора сделает нашу планету намного чище. Только мы, люди, живущие сейчас, можем повлиять на экологию планеты в будущем, на то, какой достанется Земля нашим детям и внукам.

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