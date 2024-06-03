​Компания «Российский экологический оператор» объявила просветительскую кампанию по обращению с отходами

На официальном сайте ППК «РЭО» для использования и распространения на безвозмездной основе размещены:



- медиабанк, который содержит цифровой контент для популяризации ключевых направлений деятельности в сфере твердых коммунальных отходов и формирования экологической культуры - медиабанк, который содержит цифровой контент для популяризации ключевых направлений деятельности в сфере твердых коммунальных отходов и формирования экологической культуры https://reo.ru/mediabank



- образовательная платформа «Зеленая школа» — видео-уроки, задания и тексты о системе сбора отходов в

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- образовательная платформа «Зеленый курс» — видеокурс на тему ТКО для работников отрасли, госслужащих и студентов профильных программ вузов https://reo.ru/green-course

- интерактивный курс «Дневник эковолонтера» из 12 уроков для учеников старших классов, студентов и желающих погрузиться в тему добровольчества. https://reo.ru/dobro



Раздельный сбор мусора – это один из способов повысить осознанность о необходимости охраны окружающей среды. Одна и целей ППК «РЭО» - донести до жителей России, что раздельный сбор и переработка мусора сделает нашу планету намного чище. Только мы, люди, живущие сейчас, можем повлиять на экологию планеты в будущем, на то, какой достанется Земля нашим детям и внукам.