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Камчатские рыбаки могут оформить путёвку на вылов рыбы через Госуслуги

11:50
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Камчатские рыбаки могут оформить путёвку на вылов рыбы через Госуслуги

Оформить путёвку на вылов водных биоресурсов жители Камчатки могут на портале Госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Сервис позволяет выбрать рыболовный участок, дату лова, вид и количество водных биоресурсов, здесь же на портале, можно оплатить путёвку. Также напомним, что по закону в день лова – по окончании промысла, но не позднее окончания времени работы соответствующего рыболовного участка, рыболовы обязаны закрывать путёвки. Закрыть путёвку можно в личном кабинете в карточке заявления, заполнив сведения об объеме выловленных водных биоресурсов», — рассказали в министерстве цифрового развития Камчатского края.

Путёвку можно оформить: https://gosuslugi41.ru/pgu/fishing_info.htm или на главной странице gosuslugi41.ru в разделе «Спорт и туризм» (выбрать «Оформление путёвки на добычу водных биоресурсов»)

После оплаты в личном кабинете в разделе «Обращения» будет доступен для скачивания PDF-файл — его нужно распечатать и взять с собой вместе с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность.

Путёвку и документ нужно в обязательном порядке предъявить перед началом и по окончанию лова лицу, ответственному за организацию любительского рыболовства на выбранном Вами рыболовном участке.

Закрытие путёвки заверяется пользователем участка и подписывается электронной подписью, файл закрытой путёвки также доступен для скачивания.

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