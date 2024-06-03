Библиотеку в городе Елизово на Камчатке переоборудуют по модельному стандарту

Детскую библиотеку в Елизове переоборудуют по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Елизовского района.

В будущей модельной библиотеке поставили книжные стеллажи и столы для проведения мастер-классов, распаковали коробки с литературой, установили компьютеры.

Также в библиотеку уже доставлена новая литература: художественная классика и книги современных авторов для детей и подростков, развивающая и учебная литература, справочники, сказки, стихи и книги для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие модельной детской библиотеки планируется в сентябре этого года.

Она станет уже второй библиотекой, переоборудованной по модельному стандарту в городе Елизово и шестой модельной на Камчатке.

На эти цели в 2024 году елизовская детская библиотека получила 7 млн 920 тысяч рублей из федерального бюджета.