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  4. Международный женский форум прошёл в Кемерово. Камчатку представляла парламентарий ЗакС Ирина Унтилова

Международный женский форум прошёл в Кемерово. Камчатку представляла парламентарий ЗакС Ирина Унтилова

14:05
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Международный женский форум прошёл в Кемерово. Камчатку представляла парламентарий ЗакС Ирина Унтилова

В городе Кемерово состоялся III Женский форум, который собрал более 5 тысяч участниц из российских регионов из 13 стран мира и стал подготовкой к Евразийскому женскому форуму, сообщили в краевом парламенте. Профессиональная деятельность делегатов форума связана с общественно-политической работой.

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова выступила с докладом о роли женщин в политике в Камчатском крае, приведя в пример показатели законотворчества за 2,5 года.

«С начала работы нашего созыва женщинами-депутатами подготовлено свыше 70 законов. Кроме того, на их счету законодательные инициативы федерального уровня и обращения в Правительство России по актуальным для жителей Камчатки темам. Особенно хочу выделить вопросы защиты интересов рыбаков Камчатки и всего Дальнего Востока, в решении которых мы получили огромную помощь и содействие от нашего депутата в Госдуме, вице-спикера Ирины Яровой», – рассказала председатель Законодательного Собрания.

Также Ирина Унтилова отметила и активную работу девушек в Молодежном Парламенте Камчатского края.

«В Молодежном парламенте Камчатки 11 девушек, которые успешно воплощают в жизнь свои инициативы. В том числе, это Молодежный Форум, который собрал на полуострове федеральных спикеров и начинающих парламентариев из 15 субъектов страны», – рассказала председатель Заксобрания.

Организаторы форума – Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственный фонд «Защитники Отечества», Евразийский женский форум при поддержке администрации правительства Кузбасса и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

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