Как укрепить здоровье детей в летние месяцы? — советы медиков

Лето – прекрасная пора, которую любят взрослые и особенно дети. Ведь в это время года они получают долгожданный отдых от школьной рутины.

В силах родителей позаботиться о здоровье детей в летний период:

- проводите много времени на свежем воздухе. Ходите с ребенком на долгие прогулки, прихватив с собой здоровый перекус, делайте несложные физические упражнения на улице;

- больше двигайтесь. Пусть ребенок чаще играет с вами или друзьями на свежем воздухе. Это принесет ему не только много удовольствия, но и поспособствует укреплению мышц и физическому развитию;

- принимайте солнечные ванны. Ультрафиолетовые лучи при контакте с кожей становятся источником витамина D, который необходим ребенку для роста, процессов обмена веществ, а также для нервной системы и формирования костной ткани. Важно! Принимать солнечные ванны должны в то время, когда интенсивность УФ-излучения минимальна — с 8 до 11 утра, и после 16 часов. Не забывайте о головном уборе для ребенка — панамка должна быть сделана из светлой натуральной ткани, а с собой у вас всегда должна быть бутылочка чистой питьевой воды, чтобы ребенок мог в любой момент попить;

- соблюдайте режим. Несмотря на начало каникул необходимо, чтобы ребенок ложился спать и просыпался примерно в одно и то же время ежедневно. Уберите электронику из детской спальни как минимум за 30 минут до сна;

- скорректируйте рацион. Включите в летнее меню ребенка свежие фрукты, овощи и ягоды. Чтобы не омрачить радость кишечным расстройством, следует хорошо мыть все дары сада и огорода перед едой, это же касается и детских рук.

«Проводить летнее оздоровление ребенка не сложно. Достаточно придерживаться простых правил, осуществлять постоянный присмотр и, конечно же, учитывать индивидуальные особенности организма своего ребенка», — заключили специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.