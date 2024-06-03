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  4. Сельская школа на Камчатке использует тренажёры виртуальной реальности на уроках ОБЖ

Сельская школа на Камчатке использует тренажёры виртуальной реальности на уроках ОБЖ

15:59
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Сельская школа на Камчатке использует тренажёры виртуальной реальности на уроках ОБЖ

Тренажёры виртуальной реальности используют школьники Паланы на уроках ОБЖ. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В рамках проекта «VR школа» центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Паланской школы № 1 стал обладателем нового комплекта тренажёров виртуальной реальности по уроку ОБЖ.

С помощью шлема школьники погружаются в различные сценарии и выполняют поставленные задания.

Интерактивное обучение идёт по тематике пожарной, техносферной, антитеррористической безопасности. Также затрагиваются правила поведения на дороге и водоёмах.

«Для нашего центра мы выбрали три занятия с VR сценариями, которые позволят отработать практические навыки в экстремальных и нештатных ситуациях: правила поведения при вынужденном автономном существовании человека в природе, при возникновении пожара в школе, правила поведения при землетрясении. Это интерактивный и увлекательный инструмент учителю в помощь для отличного урока», – прокомментировала руководитель «Точки роста» Евгения Маркевич.

Этот тренажер как в компьютерной игре, воссоздает опасную ситуацию, где важно действовать молниеносно. Технологии позволяют не только глубже понять и запомнить учебный материал, но и получить навыки, которые могут в реальной жизни уберечь ребят от беды.

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