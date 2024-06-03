Камчатские спасатели «тушили» здание Камчатскэнерго

В здании исполнительного аппарата Камчатскэнерго тушили условный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Камчатскэнерго.

В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие персонала компании с пожарно-спасательной службой ГУ МЧС России по Камчатскому краю по тушению возгорания и проведению спасательных работ.

По легенде учений, в здании исполнительного аппарата произошло возгорание в электроустановке 6/10 кВ. Обнаруживший возгорание работник включил систему оповещения людей о пожаре и сообщил о возгорании на пульт диспетчера спасательной службы и дежурному инженеру.

Все работники исполнительного аппарата Камчатскэнерго самостоятельно эвакуировались в пункт сбора на центральной площади города. Вскоре на территорию, прилегающую к зданию, прибыли первые пожарные расчёты.

Огнеборцам в первую очередь необходимо было обнаружить и эвакуировать из здания работника, который в результате задымления оказался «отрезан» очагом возгорания от путей выхода. Пострадавший был эвакуирован с шестого этажа. Одновременно с этим пожарные приступили к тушению пожара.