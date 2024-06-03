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  4. Более 700 килограмм мусора собрали в Сосновке на Камчатке в рамках экологической акции

Более 700 килограмм мусора собрали в Сосновке на Камчатке в рамках экологической акции

17:25
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Более 700 килограмм мусора собрали в Сосновке на Камчатке в рамках экологической акции

В селе Сосновка, В минувшее воскресенье, впервые провели экологический квест «Чистые игры».

Соревновательный субботник прошёл в рамках краевого турнира.

«Участникам команд – а их было 10 – всего за час удалось собрать немыслимое количество отходов: всего было собрано более 80 мешков сортированного мусора, что составило порядка 750 килограмм. Отметим, что среди находок были три старых телевизора и электроплита», – сказано в сообщении.

По итогам игры определились победители: 1 место заняла команда «Пчелки», второе – «Мастера» и третье – команда «Зеленые».

Все победители получили приятные подарки и дипломы от организаторов. Отдельно отметили и тех, кто обнаружил «артефакты» – самые необычные находки.

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