Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Здоровье
  4. Научите детей здоровому и правильному образу жизни — рекомендации медиков

Научите детей здоровому и правильному образу жизни — рекомендации медиков

17:40
33
Научите детей здоровому и правильному образу жизни — рекомендации медиков

Специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики сформировали список привычек, которые стоит развивать у ребенка с первых дней жизни, а также соблюдать их на протяжении всего детского возраста.

1. Соблюдать режим дня. Гулять, делать уроки, ложится спать, принимать пищу необходимо в одно и то же время. Организм ребенка способен быстро привыкнуть к режиму, и ему будет легче справляться с дневными нагрузками.
2. Сбалансированное питание. Правильное сочетание белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов — источник новой энергии и строительного материала для растущего организма ребенка.
3. Соблюдение личной гигиены. Правильный уход за своим телом избавляет от множества проблем со здоровьем. Вовремя удаленные с тела частички пота, пыли и грязи — это снижение риска заболеваний.
4. Физическая активность. Занятия спортом развивают мышечную активность, ловкость, укрепляют сердечно-сосудистую систему, легкие.
5. Прогулки на свежем воздухе. Даже в пасмурную погоду солнце оказывает свое позитивное воздействие на человека. Лучше всего гулять в парках и скверах, по набережной или по красивым лесным тропинкам.
6. Контроль за зрением. Необходимо выполнять зарядку для глаз и соблюдать гигиену зрения.
7. Придерживаться правил здорового сна. Сколько часов сна нужно? Детям: 1-2 лет — 11-14 часов; - 3-5 лет — 10-13 часов; - 6-12 лет — 9-12 часов.
8. Следить за эмоциональным и психическим состоянием. Главным фактором в процессе укрепления здоровья вашего ребенка – гармоничный психологический климат в семье. Если ребенку дома комфортно, он чувствует любовь и заботу, ощущает поддержку и понимание, то он будет счастлив, уверен в себе и спокоен. Положительные эмоции укрепляют иммунитет, улучшают гормональный фон, нормализуют метаболические процессы не только у детей, но и у взрослых.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Профилактика детского ожирения с помощью питания. Рекомендации медиков
Врачи рассказали как правильно считать калории для эффективного сброса лишнего веса
Переход на правильное питание: начните с малого, советуют медики
Как не «подсесть» на «фуд-ролики» и кулинарные блоги. Советы медиков
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.