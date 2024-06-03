Научите детей здоровому и правильному образу жизни — рекомендации медиков

Специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики сформировали список привычек, которые стоит развивать у ребенка с первых дней жизни, а также соблюдать их на протяжении всего детского возраста.

1. Соблюдать режим дня. Гулять, делать уроки, ложится спать, принимать пищу необходимо в одно и то же время. Организм ребенка способен быстро привыкнуть к режиму, и ему будет легче справляться с дневными нагрузками.

2. Сбалансированное питание. Правильное сочетание белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов — источник новой энергии и строительного материала для растущего организма ребенка.

3. Соблюдение личной гигиены. Правильный уход за своим телом избавляет от множества проблем со здоровьем. Вовремя удаленные с тела частички пота, пыли и грязи — это снижение риска заболеваний.

4. Физическая активность. Занятия спортом развивают мышечную активность, ловкость, укрепляют сердечно-сосудистую систему, легкие.

5. Прогулки на свежем воздухе. Даже в пасмурную погоду солнце оказывает свое позитивное воздействие на человека. Лучше всего гулять в парках и скверах, по набережной или по красивым лесным тропинкам.

6. Контроль за зрением. Необходимо выполнять зарядку для глаз и соблюдать гигиену зрения.

7. Придерживаться правил здорового сна. Сколько часов сна нужно? Детям: 1-2 лет — 11-14 часов; - 3-5 лет — 10-13 часов; - 6-12 лет — 9-12 часов.

8. Следить за эмоциональным и психическим состоянием. Главным фактором в процессе укрепления здоровья вашего ребенка – гармоничный психологический климат в семье. Если ребенку дома комфортно, он чувствует любовь и заботу, ощущает поддержку и понимание, то он будет счастлив, уверен в себе и спокоен. Положительные эмоции укрепляют иммунитет, улучшают гормональный фон, нормализуют метаболические процессы не только у детей, но и у взрослых.