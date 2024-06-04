Ремонт школы № 2 в Вилючинске в основном списке задач главы Камчатского края

Школа №2 в поселке Рыбачьем, Вилючинского городского округа, должна быть включена в федеральную программу по модернизации школьных систем образования в 2025 году. Основной блок учреждения был построен в 1958 год, еще один – в 1970.

«Школа №2 Рыбачьего находится в плохом состоянии, и нужно срочно подготовить проект, с тем, чтобы мы смогли попробовать включить её в 2025-й год в программу капитального ремонта образовательных учреждений, которая реализуется в рамках нацпроекта “Образование”», — отметил Владимир Солодов.

Ранее, в рамках программы в Вилючинске была капитально отремонтирована средняя школа №3 — поменяны фасад и кровля, выполнены работы по замене полов, внутренних инженерных сетей – электрики, сантехники, системы вентиляции. Отремонтированы 35 учебных классов, два спортивных зала, актовый зал, медицинский кабинет – все помещения школы. В классах появились новая мебель и оборудование.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о продлении программы капитального ремонта детских садов, школ и учреждений среднего профессионального образования Камчатки до 2030 года. Всего из 120 школ потребность в капитальном ремонте существует у 75, а заявки на участие в федеральной программе поданы по 37. Из них победителями отбора стали 16 школ, которые сейчас разбиты по годам. В 2024 году ремонт состоится в шести школах, в 2025 - в восьми школах и в 2026 году – в одной. Ещё одна школа будет ремонтироваться в течение двух лет.