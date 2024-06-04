В России предложили новый метод борьбы с диабетом — медицинские новости

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали напиток, понижающий уровень сахара в крови у больных сахарным диабетом.

Специалисты выяснили, что белковый гидролизат (продукт, полученный в результате гидролиза белков для лучшего усвоения организмом) куриных желудков на основе молочной сыворотки обладает выраженными гипогликемическими свойствами. В процессе приготовления белкового гидролизата в смеси образуются активные пептиды, которые снижают уровень сахара в крови через подавление активности таких ферментов, как дипептидилпептидаза‑4 и α-амилаза.



Кроме того, именно эти биоактивные пептиды наделяют готовый напиток антиоксидантным, антипролиферативным, противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим свойствами.

Влияние этого напитка уже подтвердили на лабораторных животных – крысах, больных сахарным диабетом первого типа. Результаты испытаний показали, что белковый гидролизат быстро нормализует уровень сахара в крови, как у больных, так и у здоровых животных. Для окончательного подтверждения эффекта ученые планируют провести исследование биоактивного напитка на добровольцах.



По подсчетам специалистов, употребление диабетиками напитка на основе гидролизата перед каждым приемом пищи поможет значительно сократить расходование доз инсулина и получить пациенту бóльшую нутрицевтическую пользу.