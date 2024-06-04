«Безопасные окна»! Берегите детей

Каждый год от падений с высоты гибнет большое количество детей. Как правило, во многих случаях дети самостоятельно забирались на подоконник, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

«Подавляющее большинство падений случались из-за недостаточного контроля взрослых за поведением детей, отсутствие блокираторов на окнах или оконных ручек-замков и неправильной расстановки мебели, которая дает возможность ребенку взобраться на подоконник», — отметили специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Также, специалисты центра рассказали, каких правил необходимо придерживаться, чтобы избежать несчастного случая:

1. Открывая окна, необходимо убедится, что ребенок находится под присмотром или на время выйти с ним в другую комнату.

2. Во время проветривания открывайте форточки. Если вы все же открываете окно, то оставляйте зазор не более 10 см, для этой цели поставьте на окна ограничители.

3. Не разрешайте ребенку самостоятельно выходить на балкон.

4. Отодвиньте всю мебель от окон. Это позволит предотвратить попадание ребенка на подоконник.

5. Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

6. Не показывайте ребенку как открывается окно. Чем позднее он этому научится, тем безопаснее будет его пребывание в квартире.

7. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или другую мебель, чтобы выглядывать окно. Впоследствии он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть.

Ежедневно в новостях можно прочитать о происшествиях, случившихся с детьми из-за невнимательности родителей или пренебрежения мерами безопасности. Стоит помнить, что дети не всегда задумываются об угрозах для их жизни, поэтому это прямая задача родителей.