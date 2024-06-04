В Кадровом центре Камчатского края запущен в работу кол-центр. Позади месяц работы

На Камчатке в тестовом режиме запущен в работу единый кол-центр регионального Кадрового центра. Здесь соискатели и работодатели полуострова получат справочную поддержку.

«Кол-центр – это единая точка входа соискателей и работодателей. Его главная задача – ответы на вопросы наших клиентов и решение их проблем в дистанционном режиме. Специалисты многопрофильны, они знают всё: дату старта курсов по профобучению, список документов для подачи заявления на открытие самозанятости. Они подскажут, как, не выходя из дома, зарегистрироваться в качестве безработного или расскажут о количестве вакансий от конкретного работодателя. Людям, для того чтобы получить услуги Кадрового центра, необязательно приезжать на личный приём. Сегодня есть все возможности, чтобы большую часть задач решать дистанционно», – рассказала заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Елена Кучеренко.

За первый месяц работы сотрудники приняли и обработали более 850 звонков. Среднее время ожидания абонента – 6 секунд. По большей части люди получают ответы непосредственно от специалистов кол-центра, иногда, когда запрос требует более детальной проработки, звонок переводится на специалиста, курирующего то или иное направление.

«На тестирование нового сервиса мы заложили три месяца. За это время выявим все возможные проблемы и постараемся их решить. Затем работа из тестового режима перейдёт в постоянный. Следующим этапом работы станет анализ входящих звонков. Важно понимать, что в большей степени интересует клиентов, как мы можем ускорить решение проблем, которые озвучивают звонящие. Также необходимо оценить качество оказания услуг. Впоследствии эти данные помогут правильно организовать работу как кол-центра в частности, так и работу региональной службы занятости населения в целом», – добавила Елена Кучеренко.

Единый номер кол-центра Кадрового центра Камчатского края: +7 (415 2) 41-07-21. Время работы: с 9 часов утра до 17.00 в будние дни.

Создание кол-центра – результат большой работы по модернизации службы занятости населения страны, её основной целью стало создание кадровых центров нового типа, в которых соискатели и работодатели получают комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций.

Задачи, которые ставятся перед сотрудниками кадровых центров – существенное сокращение времени на трудоустройство граждан, увеличение количества работодателей, получивших услуги центра занятости и комплексное и адресное оказание услуг.

Комплексная модернизация службы занятости Камчатского края была запущена в 2021 году. Завершить её планируют к концу 2024 года. Масштабная программа реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.