Здоровый образ жизни школьника надо формировать ценой кропотливых усилий — советы медиков

Здоровый образ жизни формируется из множества составляющих, причем каждый компонент по-своему важен. Игнорирование даже одного из них может свести на нет все прочие усилия.

Правильное питание. Рацион школьника должен быть полноценным и сбалансированным. Питательных веществ должно хватать на рост и ежедневную активность ребенка. Но не стоит забывать, что избыток калорий может нанести вред растущему организму.

Режим дня. Под режимом понимают чёткий план деятельности на день, при котором ежедневно совершаются однотипные действия: чистка зубов, приём пищи, приготовление уроков, посещение секций, кружков, свободное время, сон. Когда школьник имеет распорядок дня, он быстрее и эффективнее адаптируется к учёбе, больше успевает, и в результате – учебный материал усваивается лучше, успехи в школе повышают самооценку, формируется позитивный настрой на учёбу.

Осанка. Проблемы с осанкой обостряются в школе. Дело в вынужденной позе, которая постепенно становится привычной. Посадка должна быть прямолинейной. Спина должна немного прогибаться в пояснице, плечи опущены. Оптимально, чтобы ребёнок не откидывался на спинку стула, а держал спину самостоятельно.

Соблюдение гигиенических норм. Сюда входят все гигиенические мероприятия: чистота полости рта и тела, постельного белья, одежды.

Физическая активность. Упражнения способствуют правильному росту и развитию скелета и мускулатуры. Подвижные игры, пешие прогулки, бег, туристические походы, различные виды спорта – любая двигательная активность будет лишь на пользу вашему ребёнку.

Комфортная психологическая обстановка в семье. Семья для ребенка – это главный опыт общения с окружающим миром. Поэтому любовь и забота родителей – важное условие для формирования полноценной личности.

«Все родители хотят, чтобы их ребенок рос крепким, здоровым и умным. Но для этого необходимо приложить немного усилий. Только при соблюдении всех правил по ведению здорового образа жизни можно получить хороший результат. Они помогут в будущем вам и вашим детям избежать многих проблем», — заключили специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики