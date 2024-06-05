Как сделать квартиру безопасной для детей? — советы специалистов

Специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали на что следует обратить внимание:

- Электричество. Провода в комнате должны быть изолированы и зафиксированы. На розетки необходимо поставить специальные заглушки. Электроприборы должны быть убраны из поля зрения ребенка.

- Безопасная мебель. Установите заглушки на выдвигающие ящики, воспользуйтесь накладками на углы мебели. Комоды и шкафы должны быть хорошо зафиксированы, чтобы избежать их опрокидывания.

- Лестницы представляют опасность для ребенка. Если в доме есть лестницы, на них необходимо поставить специальные перегородки.

- Двери. Используйте фиксаторы для дверей, чтобы избежать их полного закрытия. При наличии больших стекол на дверях, наклейте на него защитную пленку с двух сторон.

- Окна. Поставьте специальные блокираторы на ручки, чтобы избежать открытия окна ребенком.

- Бытовая химия и стиральный порошок. Подобные средства необходимо убрать в отдельный шкаф, который закрывается или недосягаем для ребенка.

- Лекарства стоит хранить в недоступном для ребенка месте.

- Кухонная плита. Старайтесь готовить на дальних конфорках. На духовой шкаф следует наклеить специальную пленку, если стекло нагревается.

- Ванная комната и туалет. Постелите специальные коврики, чтобы ребенок не поскользнулся на мокром полу. Электрические приборы следует убрать в недоступное место. Стеллажи и зеркала должны быть крепко зафиксированы на стене. Во время купания НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ребенка одного.

- Мелкие предметы тоже следует хранить в недоступных местах. Ребенок может их случайно проглотить или засунуть в нос или уши.

- Комнатные растения. Некоторые цветы могут представлять опасность, так как в них содержится ядовитый сок. Обратите внимание на растения в вашем доме, если они несут опасность для ребенка – переставьте их в недоступные места или замените на растения, которые не могут навредить вашему малышу.