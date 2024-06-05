Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вносит изменение в налогообложение для граждан и бизнеса

Действующие в настоящее время правила налогообложения не стимулируют малый бизнес к активному экономическому росту, так как увеличение размера выручки и осуществление инвестиций в основной капитал приводит к потере права на применение УСН и резкому росту налоговой нагрузки, так называемой "шоковой терапии" (за счет налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость).

Председатель общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев подчеркнул, что законопроекты по изменению налоговой системы позволят сделать её более справедливой и сбалансированной.

«Самый популярный сейчас документ, который все обсуждают, — проект совершенствования налоговой системы, который представило Правительство Российской Федерации, по которому сейчас проходят обсуждения как в депутатских сообществах, так и на общественном уровне. Мы, члены общественной палаты собрались, обсудили данный документ. Хочу сказать, что основные столпы этой системы совершенствования основаны на принципе справедливости. Наши граждане достаточно давно говорили о том, что не совсем правильно, чтобы человек, который получает 30 тысяч рублей в месяц и человек, который получает миллион в месяц, платили одинаковые налоги в процентном соотношении. Надо сказать, что и те граждане, которых коснётся данная реформа, а это всего 3,2% от всех налогоплательщиков страны, они к этому относятся достаточно спокойно, потому что они реально понимают разницу. В законе также определён порядок расходования средств, полученных благодаря новым изменениям. Они пойдут на семьи с детьми, на совершенствование здравоохранения, образования, культуры. То есть на то, от чего получат пользу все граждане Российской Федерации. Кроме того, предусмотрен налоговый вычет для семей с двумя и более детьми благодаря этой реформе. Это позволит данной категории граждан фактически 6% подоходного налога на физическое лицо. Это не может не радовать. Что касается предприятий – правительство также уверено защищает позицию, что мы не получим повышение цен, поскольку косвенные налоги не меняются. Также мы получим плюс в плане», — сказал председатель общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.

Отметим, нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Среди изменений — разница в налоге в зависимости от дохода. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн - 18%, а свыше 50 млн рублей в год - 22%. Повышенный налог будет взыматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.

Изменения не коснутся выплат участникам СВО. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума будет предложен возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%.