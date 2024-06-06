Председатель Ассоциации КМНС на Камчатке однозначен в оценке прогрессивной шкалы налогообложения — это справедливо

Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Камчатки Андрей Метелица рассказал, почему он за совершенствование налоговой системы.

Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Камчатки Андрей Метелица высказался по поводу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Напомним, Правительство РФ внесло в Госдуму проект о совершенствовании налоговой системы. Налоговые изменения не коснутся подавляющего большинства россиян, а деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие страны.

«Введение прогрессивной шкалы налогообложения я лично поддерживаю. Во-первых, это как минимум справедливо. Во-вторых, это поможет оптимизировать налоговую систему налогообложения. В частности, это коснется не сильно большого количества населения. Это те, кто зарабатывает более 2,4 миллионов рублей, это около 2 миллионов человек или 3,2% от общего населения. Это поможет оптимизировать распределение налоговых отчислений, пустить эти добавочные аналоги на развитие регионов, социальной сферы: школы, садики и улучшение жизни населения, в целом», — сказал Андрей Метелица.

Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Среди изменений - разница в налоге в зависимости от дохода. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн - 18%, а свыше 50 млн рублей в год - 22%.

Повышенный налог будет взыматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума будет предложен возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. Налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться также граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации.