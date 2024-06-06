Инфоресурс в помощь: участников СВО пригашают на портал «Камчатка в порядке» с вопросами о земле

На основании Распоряжения Президента Российской Федерации от июня 2023 года и закона Камчатского края от октября 2023 года в регионе запущена программа по предоставлению земельных участков участникам специальной военной операции и членам их семей.

«На сегодняшний день, информация о праве на землю для участников СВО есть в разных источниках и на Интернет-ресурсах муниципалитетов. Это не совсем удобно, с точки зрения поиска. Поэтому для граждан создается новый единый информационный ресурс, на котором будет собрана вся информация о предоставлении земельных участков для участников специальной военной операции и членам их семей в Камчатском крае», — рассказали в министерстве цифрового развития Камчатского края.

На портале будет реализована возможность просмотра актуальных данных, в каких населённых пунктах доступны к выдаче земельные участки, посмотреть по карте их месторасположение. Граждане, подавшие заявки на получение участков, смогут на данном ресурсе отслеживать своё место в очереди, набрав в поиске номер своего заявления и другую информацию на заявленную тему.

Напомним, что право на получение земельного участка имеют как действующие, так и завершившие участие в специальной военной операции военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие, проходившие службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации.

Эти участники СВО должны являться ветеранами боевых действий и быть удостоены звания героя Российской Федерации или награждены орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции.

Еще одна категория получателей – это члены семей перечисленных участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, ран, заболевания, полученных в ходе СВО. К членам семьи отнесены супруг или супруга, не вступившие в повторный брак на момент подачи заявления и получения земельного участка и его родители.