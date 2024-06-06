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Гастрольная труппа камчатского театра кукол вернулась из Екатеринбурга. «На носу» ответные гастроли

14:45
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Гастрольная труппа камчатского театра кукол вернулась из Екатеринбурга. «На носу» ответные гастроли

Камчатский театр кукол на блиц-гастролях с 29 мая по 1 июня показал спектакли «38 попугаев» «Приключение мидии» и «Теплый север». Представления давали в Екатеринбургском театре кукол в рамках Федеральной программы "Большие гастроли".

«Это был полнейший восторг. Как и у екатеринбургского зрителя, так и у нашей труппы. Особенно тепло встречали постановку с нашим камчатским колоритом, "Теплый север"», — поделились впечатлениями артисты.

Сегодня театр готовится к ответному визиту.

«Екатеринбургский театр кукол отправится в Петропавловск-Камчатский с постановками "Курочка Ряба", "Колобок", "Гоголь. Триптих" и "Кукла. Блокадная история". Гастроли состоятся с 18 по 26 июня», — рассказали в театре.

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