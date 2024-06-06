Наказание будет заслуженным — губернатор Камчатки об ответственности за срыв сроков сдачи театра кукол

Строительство нового Камчатского театра кукол снова заморожено из-за отсутствия корректировок по проекту. Кроме того, работы по благоустройству остановлены из-за того, что необходимы корректировки в проекте отвода талых и атмосферных вод от здания.

Напомним, что долгострой продолжается десять лет. Сейчас ведутся работы по корректировке 27 пунктов проекта. Как доложил руководитель проектной организации, срок завершения контракта запланирован на конец июля. Кроме того, на сегодня не готов дизайн-проект. Из-за этого строители не могут провести отделочные работы в некоторых помещениях, а также невозможна установка оборудования.

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«Объект начали строить в 2014 году. Ещё на первоначальном этапе было ясно, что допущены серьёзные ошибки в проекте, которые никто не исправлял годами. Сегодня, когда выделены федеральные средства, служба заказчика говорит о необходимости переделывать документацию. До этого момента основная часть работ заморожена. Если новый театр кукол в краевой столице не будет сдан в срок, то это будет последний день работы всех ответственных. Лично буду просить Генпрокуратуру России дать оценку действиям должностных лиц и приму любые возможные меры, чтобы все причастные понесли заслуженное наказание. Это бессовестное отношение к исполнению своих обязанностей», — отметил Владимир Солодов на своей странице в Телеграме.

Напомним, здание нового театра строится на проспекте Циолковского в микрорайоне Горизонт. Под строительство отведён земельный участок площадью 1,6 гектара, площадь здания театра составит более 9000 квадратных метров. По проекту в здании будут расположены зрительный зал на 250 мест, театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. Рядом с театром предусмотрены благоустроенная территория для прогулок, а также место для парковки.