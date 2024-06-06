Арт-кластер ИКРА на Камчатке перейдет в статус краевого — распоряжение губернатора

Креативный кластер «ИКРА» в Петропавловске-Камчатском создают в рамках реализации мастер-плана. Предложения по определению зданий арт-кластера в единую собственность поручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Их должны предоставить глава краевой столицы Константин Брызгин и министр культуры Оксана Прокопенко.



«Прошу в течение двух недель представить предложения по приёмке зданий у города в краевую собственность с юридической и с фактической точки зрения. Разработать модель работы арт-кластера, чтобы у нас было общее видение, в каких зданиях, что именно будет располагаться, как здания будут объединены. В сентябре уже заработает школа креативных индустрий», — сказал губернатор Камчатского края.



После Владимир Солодов осмотрел ход работ по реставрации дома по улице Красинцев. На сегодня выполнены работы по усилению фундамента бутовой кладки, далее будет производиться обмазочная гидроизоляция. Также ведутся работы по зачистке и замене обветшалого бруса. Затем будет выполнена огнебиозащита и укрепление углов сруба. Планируется, что внутренняя отделка здания будет произведена в современном стиле с использованием обоев и плитки.

Срок завершения работ по контракту — конец текущего года, однако подрядная организация обещает сдать объект реставрации уже осенью.



В сентябре 2022 года Владимир Путин, побывал с рабочей поездкой на Камчатке. Он провёл совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского. На нём губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития краевой столицы.

Мастер-план — это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения горожан и туристов. В основу благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве. От этого будет идти развитие жилой застройки. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 — ТЭЦ 2.



