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  4. Педагогу и наставнику в спорте Леониду Копанёву присвоено звание «Почетный житель Камчатского края»

Педагогу и наставнику в спорте Леониду Копанёву присвоено звание «Почетный житель Камчатского края»

11:19
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Педагогу и наставнику в спорте Леониду Копанёву присвоено звание «Почетный житель Камчатского края»

Леонид Копанёв отличник физкультуры и спорта, педагог с полувековым стажем. Звание «Почетный житель Камчатского края» он удостоен за развитие спорта и воспитание молодежи, сообщили в краевом парламенте.

«28 июня Леониду Васильевичу исполняется 91 год, но он продолжает свою педагогическую деятельность в Камчатском политехническом техникуме. Всю свою жизнь Леонид Копанев посвятил развитию спорта и воспитанию молодежи, стоял у истоков создания футбольной команды «Вулкан». По его инициативе появились различные соревнования студентов и школьников. Почти двадцать лет являлся членом Совета Федерации футбола России. В качестве судьи республиканской категории по футболу участвовал в региональных и республиканских матчах. Возглавлял сборные команды региона по хоккею и футболу», — говорится в сообщении.

Поздравляем Леонида Васильевича и гордимся легендарным педагогом и спортсменом Камчатки.

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