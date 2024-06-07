Педагогу и наставнику в спорте Леониду Копанёву присвоено звание «Почетный житель Камчатского края»

Леонид Копанёв отличник физкультуры и спорта, педагог с полувековым стажем. Звание «Почетный житель Камчатского края» он удостоен за развитие спорта и воспитание молодежи, сообщили в краевом парламенте.



«28 июня Леониду Васильевичу исполняется 91 год, но он продолжает свою педагогическую деятельность в Камчатском политехническом техникуме. Всю свою жизнь Леонид Копанев посвятил развитию спорта и воспитанию молодежи, стоял у истоков создания футбольной команды «Вулкан». По его инициативе появились различные соревнования студентов и школьников. Почти двадцать лет являлся членом Совета Федерации футбола России. В качестве судьи республиканской категории по футболу участвовал в региональных и республиканских матчах. Возглавлял сборные команды региона по хоккею и футболу», — говорится в сообщении.



Поздравляем Леонида Васильевича и гордимся легендарным педагогом и спортсменом Камчатки.