Личная гигиена – основа здоровья детей

Соблюдение правил личной гигиены необходимо для здоровья ребенка и предотвращения множества заболеваний. В младшем возрасте дети часто контактируют с носителями различных бактерий и вирусов.



«Следуя правилам личной гигиены, ребенок уменьшает вероятность заражения вирусными и бактериальными инфекциями, кожными заболеваниями и другими болезнями.Если родители научат ребенка с самого раннего возраста следовать правилам гигиены, то эта привычка останется с ребенком и во взрослом возрасте», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Формирование навыков гигиены для дошкольников очень важно, ведь дети проводят много времени вне дома, и проконтролировать выполнение тех или иных процедур невозможно.



Гигиена детей дошкольного возраста включает следующие обязательные пункты:

- Умывать лицо и шею следует утром и вечером; принимать душ или ванну – ежедневно. Мыть руки нужно тщательно, не менее пятнадцати-двадцати секунд, не забывая про кожу между пальцами.

- Дважды в день ребёнок должен чистить зубы, а после приёма пищи — полоскать рот водой. Посещать стоматолога рекомендуется не реже одного раза в год.

- Мыть волосы в этом возрасте нужно не реже раза в неделю и расчёсывать дважды в день. Девочкам лучше заплетать волосы в косички или завязывать резинкой.

- Подстригайте ногти ребёнка раз в неделю, чтобы под ними не скапливалась грязь.

- Носки и нижнее бельё нужно менять ежедневно.

- Научите ребёнка пользоваться носовым платком.

- По возвращении с улицы обязательно нужно переодеться в домашнюю одежду.

- В возрасте трёх-четырёх лет научите малыша вытираться после похода в туалет: можно использовать детские влажные салфетки или мягкую туалетную бумагу.



Личная гигиена влияет на иммунитет: мытье рук, регулярное проветривание помещений и влажная уборка, частые прогулки на свежем воздухе, а также здоровое питание и достаточное количество сна делают организм человека менее восприимчивым к вирусам.