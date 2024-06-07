Прогрессивная шкала налогообложения позволит выровнять финансовую ситуацию семей с детьми — экспертное мнение

Прогрессивная шкала налогообложения позволит выровнять финансовую ситуацию семей с двумя и более детьми, в которых доходы меньше величины прожиточного минимума. Такое мнение высказал член общественной палаты Камчатского края Иннокентий Ершов.



«Этот вопрос назревал давно. И мы считаем, что увеличение налоговой ставки для больших доходов справедливо. Хочется отметить, что прогрессивная шкала налогообложения не затронет большую часть работающего населения. Дополнительные средства пойдут на нужды население и развитие регионов, также на детей, спорт, медицину, здравоохранение. И в тоже время, у нас есть семьи с двумя и более детьми, где доходы не дотягивают до прожиточного минимума. Им будет возвращаться уплаченный НДФЛ в размере 7% из 13%. Это очень справедливо и поможет выровнять финансовую ситуацию семей», — сказал Иннокентий Ершов.



Напомним, Правительство РФ внесло в Госдуму проект о совершенствовании налоговой системы. Налоговые изменения не коснутся подавляющего большинства россиян, а деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие страны.



Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года.



Среди изменений - разница в налоге в зависимости от дохода. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн - 18%, а свыше 50 млн рублей в год - 22%. Повышенный налог будет взыматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.