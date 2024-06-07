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  4. Петербургский международный экономический форум — эффективная площадка для выстраивания делового партнёрства — губернатор Владимир Солодов

Петербургский международный экономический форум — эффективная площадка для выстраивания делового партнёрства — губернатор Владимир Солодов

14:05
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Петербургский международный экономический форум — эффективная площадка для выстраивания делового партнёрства — губернатор Владимир Солодов

Выстраивать партнёрство с крупными инвесткомпаниями России, для привлечения капиталовложений в Камчатский край,стало основной задачей для камчатской делегации на ПМЭФ-2024.

«Сегодня провёл ряд важных переговоров и встреч с коллегами и, конечно же, достигли договорённостей о совместной реализации проектов, направленных на развитие региона и улучшение качества жизни», — отметил Владимир Солодов.

Глава региона встретился с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. Компания реализует на Камчатке проектов по строительству международного аэропорта и ряд других.

«Ещё один проект “Реновы” на Камчатке касается реновации и модернизации санатория “Жемчужина “Камчатки”. Он сейчас находится в активной фазе и касается не только реконструкции комплекса, но и строительства домиков на территории санатория, который в рамках социальной функции будет предоставлять особым категориям граждан возможность, включая ветеранов СВО, лечиться на льготных условиях. Также проект будет направлен и на реализацию туристической отрасли региона», — рассказали в правительстве края — «В рамках мастер-плана краевой столицы будет создан круглогодичный центр на базе детского лагеря “Восход” и на его базе планируем создать постоянно действующую площадку центра “Экосистема”, в котором дети и молодёжь смогут получать образовательные услуги, отдыхать, познавать природу. Поэтому данный проект для региона имеет важное значение, поскольку в нём есть как коммерческая, так и социальная составляющая»

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